vor 6 Stunden Heike Schwitalla Karlsruhe Es wird ernst für die "Ortsumfahrung Hagsfeld": Stadt bereitet Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren vor

Unlängst hat der Karlsruher Gemeinderat die Erweiterung des Technologieparks beschlossen. Im Rahmen dieser Vergrößerung des Gewerbegebiets sind auch neue Zufahrten geplant. So soll ein Anschluss nach Norden - an die geplante "Umfahrung Hagsfeld" - in das Planfeststellungsverfahren aufgenommen werden. Doch wann kommt die lange diskutierte und oft geforderte Entlastung für die Hagsfelder Bürger, wie weit sind die Planungen?