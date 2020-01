vor 7 Stunden Baiersbronn Erstmals Brandermittler in Ruine der "Schwarzwaldstube" - Gebäude soll schnell wiederaufgebaut werden

Nach dem verheerenden Feuer im Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) haben Brandermittler am Freitag erstmals die Ruine betreten. Zuvor waren wegen Einsturzgefahr Teile der Fassade und Balken abgerissen worden, wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe sagte.