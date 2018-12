vor 3 Stunden Karlsruhe Erst flog er aus dem Lokal, dann rammte er das Auto des Barkeepers: Mann baut Unfall mit 2 Promille

Da hat wohl einer versucht, Weihnachten zu vergessen und dabei zu tief ins Glas geschaut. In der Nacht von Sonntag auf Montag baute ein 48-Jähriger in der Karlsruher Hirschstraße: Er schrammte an einem anderen Auto entlang - das dem Barkeeper gehört, der ihn vorher aus dem Lokal geschmissen hatte.