vor 2 Stunden Stuttgart Erst Nebel, dann viel Sonnenschein: Mit Temperaturen bis 24 Grad startet die neue Woche

Hartnäckiger Nebel trübt zum Start in die neue Woche morgens vielerorts im Südwesten die Oktobersonne. Spätestens ab den Mittagsstunden soll sich die Sonne aber immer mehr zeigen und den Nebel auflösen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart mitteilte.