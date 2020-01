vor 2 Stunden Oberhausen-Rheinhausen Erst Ehefrau getötet und dann Suizid versucht: Haftbefehl gegen 84-Jährigen beantragt

Ein 84 Jahre alter Mann soll seine drei Jahre jüngere Frau in der gemeinsamen Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) getötet haben. Der Mann habe ersten Ermittlungen zufolge nach der Tat am Dienstagmorgen Alkohol und Medikamente zu sich genommen - möglicherweise, um sich selbst zu töten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Angehörige hätten die Beiden am Dienstagabend gefunden. Rettungskräfte stellten den Tod der 81-Jährigen fest und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragte Haftbefehl gegen den 84-Jährigen.