Erneute Warnstreiks: In Karlsruhe stehen bald wieder die Bahnen still

Bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) stehen bald wieder Warnstreiks bevor. Vor der nächsten Verhandlungsrunde zwischen den Tarifparteien im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi weitere Warnstreiks angekündigt von denen auch die VBK betroffen sein werden.

Im Stadtgebiet kommt es deshalb am kommenden Dienstag, den 10. April, zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Das teilte die VBK am Freitag in einer Pressemitteilung mit. An diesem Tag entfallen alle Fahrten der Tram-Linien 1 bis 6 und 8 sowie die Nightliner NL1 und NL2 und die von den VBK betriebene Stadtbahnlinie S2. Im Innenstadtbereich können die Fahrgäste jedoch weiterhin die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) nutzen, die von dem Warnstreik nicht betroffen ist. Die Stadtbahnlinien S1, S4, S5, S7, S8, S11, S51 und S52 sollen am Dienstag also planmäßig fahren.

Mit massiven Einschränkungen muss laut VBK auch wieder im Busbetrieb gerechnet werden. Für die Buslinien 30, 31, 44, 47, 62, 73 und 107 richten die VBK mit Subunternehmern einen Notverkehr ein. Der Messe-Express zur Fachmesse "COM18" fährt vom Hauptbahnhofs-Vorplatz um 8.10 Uhr, 8.40 Uhr, 9.10 Uhr sowie um 16.50 Uhr und 17.40 Uhr. Abfahrt ab der Messe ist um 8.40 Uhr, 16.30 Uhr, 17.20 Uhr und 18.00 Uhr.

Alle nicht aufgelisteten Buslinien werden laut VBK am 10. April nicht fahren. Dies gilt auch für die Nightliner-Angebote NL3 bis NL6 sowie alle NL-ALT-Linien. In der Nacht von Dienstag, 10. April, auf Mittwoch, den 11. April, verkehren die Nightliner-Linien nach ihrem regulären Fahrplan mit Abfahrt um 4.30 Uhr am Marktplatz. Die KVV-Kundenzentren am Karlsruher Marktplatz und Hauptbahnhof sowie am Bahnhof in Ettlingen werden am 10. April ebenfalls bestreikt und bleiben deshalb geschlossen.

