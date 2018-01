vor 3 Stunden Karlsruhe Erinnerung an den Krieg: Initiative setzt sich für Denkmal in Karlsruhe ein

In Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs soll am 11. November 2018 ein Denkmal in Karlsruhe enthüllt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Bürgerinitiative gegründet, die sich in dieser Woche zu einer Podiumsdiskussion trifft.