vor 1 Stunde Karlsruhe Ergebnisse des K3-Kongresses in Karlsruhe: Bis 2030 will die Stadt ein neues Klimaschutzkonzept erarbeiten

Klimawandel, Kommunikation und Gesellschaft - das waren die Themen beim K3-Kongress in Karlsruhe am 24. und 25. September. Rund 500 Teilnehmer aus Wissenschaft, Bildung, Politik, Wirtschaft und Verwaltung diskutierten, wie man erfolgreich mit verschiedenen Zielgruppen über Klimawandel, Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen reden kann. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.