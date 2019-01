vor 43 Minuten Karlsruhe Erfolgloser Einbruch in der Südweststadt: Eindringlinge scheitern an Eingangstür

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag offenbar versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Südweststadt einzubrechen. Bei dem Versuch ist es allerdings auch geblieben, denn die Täter scheiterten bereits an der Eingangstür.