vor 2 Stunden Bretten/Stuttgart/Ludwigsburg Erfolg in Bretten: Diebe gehen der Polizei ins Netz

In Bretten gingen der Polizei Ludwigsburg zwei junge Männer ins Netz, die im November in ein Autohaus in Herrenberg eingebrochen sind. Als sie ihr Diebesgut verkaufen wollten, schlugen die Beamten zu.