vor 4 Stunden Karlsruhe Entwarnung nach Gas-Alarm: Gefahrguteinsatz am Karlsruher Güterbahnhof beendet

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, läuft am Güterbahnhof in der Karlsruher Südstadt seit etwa 18 Uhr ein Gefahrguteinsatz. Nach ersten Informationen soll an einem Waggon das Edelgas Argon in flüssiger Form aus einer offenen Klappe strömen. Die Polizei kann mittlerweile Entwarnung geben, Gas sei keines ausgetreten.