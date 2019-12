vor 3 Stunden Karlsruhe Entwarnung nach Amokalarm an Weinbrennerschule: Polizei geht von technischem Defekt aus

An der Weinbrennerschule in der Karlsruher Kriegsstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, handelte es sich um einen Fehlalarm. Die Schule wurde von den Beamten durchsucht, Hinweise auf eine absichtliche Auslösung des Alarmes gibt es derzeit nicht.