vor 4 Stunden Melissa Betsch Karlsruhe Entspanntere Verkehrslage und mehr Aufenthaltsqualität: Bahnhofsvorplatz Süd soll zeitgemäßer werden

Langsam aber sicher nimmt das "Filetstück", also das Areal hinter dem Hauptbahnhof, Gestalt an. Wo sich jetzt noch Bauschutt und Zäune türmen, sollen bis 2020 zwei große Gebäudekomplexe entstehen. Parallel zu den Bauarbeiten wird auch der Bahnhofplatz Süd selbst eine Verjüngungskur erhalten. Um zu entscheiden, wie der Platz künftig aussehen soll, wurde in einem Architektenwettbewerb nun ein erster Gesamtentwurf für das Projekt gekürt.