vor 56 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Entspannt durch Karlsruhe: Peter Zeile will die Fächerstadt für Radfahrer und Fußgänger stressfreier machen

Ein zu schmaler Gehweg, eine schlecht einsehbare Kreuzung oder auch nur ein umgefallener Mülleimer - Situationen wie diese begegnen uns im Alltag in der Stadt häufig und bedeuten für uns Stress. Peter Zeile, Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), will diese Reaktionen im Karlsruher Stadtbild messbar machen - und damit den Weg durch die Stadt langfristig sorgloser gestalten.