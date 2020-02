vor 3 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Enkeltrick und falscher Polizist: Betrugsmasche hat Hochkonjunktur - so schützen Sie Ihre Angehörigen

In der vergangenen Zeit hat sich die Fallzahl in Karlsruhe in einer Betrugsmasche erhöht: Der Enkeltrick ist wieder vermehrt im Einsatz. Immer mehr ältere Menschen fallen auf die Masche des Schockanrufers oder des falschen Polizeibeamten herein. Wie können Senioren vor den Betrugsversuchen gewarnt werden? ka-news.de hat Hans Matheis, Vizepräsident des Karlsruher Polizeipräsidiums, gefragt.