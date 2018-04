Das Warten hat ein Ende: Der Sommer - wenn auch nicht der meteorologische - kehrt endlich wieder in Karlsruhe ein. Halten Sie ihre ersten vorsommerlichen Erlebnisse mit Ihrer Kamera fest und teilen diese mit uns - auf die schönsten Bilder wartet eine tolle Belohnung.

Keine Wolken, kein Regen - das ist die Wettervorhersage für das kommende Wochenende. Also ab nach draußen und die ersten so richtig warmen Temperaturen genießen - egal ob mit Eis in der Innenstadt, am See oder einfach nur auf der Wiese im eigenen Garten.

Eines darf dabei auf keinen Fall fehlen: Die Kamera, um Fotos für die Ewigkeit zu schießen. Haben Sie einen schönen Moment erlebt und davon ein Foto geschossen, dann schicken Sie uns die besten Ergebnisse mit dem Stichwort "Vorsommer" und Ihren Kontaktdaten per ka-Reporter-Formular oder per Mail an redaktion@ka-news.de. Die tollsten Fotos werden natürlich auch belohnt: Es warten 1x2 Kinokarten - für regnerische Tage, die bestimmt auch wieder kommen werden.

Mit der Zusendung eines Fotos akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden im Anschluss benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 27. April, um 12 Uhr.

Die ersten warmen Tage im Schlossgarten Karlsruhe Alle Bilder