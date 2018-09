Montags bis freitags (ab 10. September)

Von der Haltestelle Hirtenweg fahren die Bahnen ab 8.13 Uhr bis 19.13 Uhr nur noch alle 20 Minuten in Richtung Rappenwörth. Um 19.23 Uhr gibt es eine zusätzliche Fahrt. In die entgegengesetzte Richtung fahren sie in den Zeiträumen ab 8.57 Uhr bis 19.17 Uhr und ab 19.39 Uhr bis 20.19 Uhr auch im 20-Minuten-Takt.