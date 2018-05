Im Rahmen der Bauarbeiten auf der Residenzbahn müssen sich Bahnfahrer auf Fahrplanänderungen während der ersten Bauphase von Samstag, 19. Mai bis Sonntag, 3. Juni 2018 einstellen.

Die Deutsche Bahn führt auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Mühlacker von Mai bis Dezember 2018 unterschiedliche Bauarbeiten durch. Von Mitte Mai bis Ende Juli sollen die Gleise zwischen Karlsruhe und Mühlacker erneuert werden. Zwischen Ende Juli und Mitte September soll die Anbindung und Inbetriebnahme des Pforzheimer Tunnels erfolgen. Im November und Dezember plant die Bahn Arbeiten an der Brücke an der A8. Mit verschiedenen Um- und Ausbaumaßnahmen will der Konzern die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Stuttgart beschleunigen.

Fahrplanänderungen in der 1. Bauphase: 19. Mai bis 3. Juni 2018:

Die Regional-Express-Züge (RE) Karlsruhe-Stuttgart fallen zwischen Karlsruhe und Pforzheim aus und werden durch Busse ersetzt. Intercity-Züge (IC) zwischen Karlsruhe-Nürnberg und Interregio-Express-Züge (IRE) zwischen Karlsruhe-Stuttgart werden umgeleitet und die Halte Pforzheim und Mühlacker entfallen. Im Regionalverkehr zwischen Pforzheim und Vaihingen werden zusätzliche Züge mit Halt in Mühlacker eingesetzt, mit direktem Anschluss in Vaihingen (Enz) an die IRE von und nach Stuttgart.

Auch die S-Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), zwischen Karlsruhe nach Bietigheim-Bissingen, sind von der Sperrung betroffen und fallen zwischen Söllingen und Pforzheim Hbf aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen soll zwischen Söllingen Reetzstraße und Pforzheim Hbf eingerichtet werden.

Die Busse sollen am Karlsruher Hauptbahnhof (Südausgang), in Karlsruhe-Durlach am Omnibusbahnhof, in Wilferdingen-Singen (Bahnhof) und in Pforzheim (ZOB, Bussteig 9). Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.