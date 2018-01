vor 3 Stunden Julia Wessinger Karlsruhe Einkaufen am Feiertag: Die Nachbarländer machen es möglich

In Karlsruhe bleiben die Läden am Samstag geschlossen: Der Dreikönigstag ist ein Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Wer dennoch Einkaufen möchte, kann einen Abstecher in die benachbarten (Bundes)Länder machen.