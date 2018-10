Die Motorrad-Saison neigt sich langsam ihrem Ende entgegen, doch noch sind viele Zweiradfahrer rund um Karlsruhe unterwegs. Die Polizei nutzte diese Gelegenheit für eine weitere Motorradkontrolle am Samstag. Dabei wurden wieder einige Motorrad- und Autofahrer erwischt, die sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten haben.

Erneut haben Beamte der Verkehrspolizei bei Marxzell eine Geschwindigkeits- und Motorradkontrolle durchgeführt. Zwischen 10.30 Uhr und 16.00 Uhr fielen 63 Autofahrer und fünf Motorradfahrer auf, die zu schnell unterwegs waren. Ein Motorradfahrer war bei erlaubten 80 Stundenkilometern mit 105 Kilometern pro Stunden gemessen worden. Mit einem Fahrverbot muss ein Autofahrer rechnen, der mit 128 Stundenkilometern unterwegs war.

Neben der Tempokontrolle wurden auch die Fahrzeuge von 134 Bikern und 21 Autofahrern kontrolliert. "34 Fahrzeuge mussten wegen technischer Mängel beanstandet werden", so die Polizei in ihrem Bericht am Samstagabend. Bei 12 Motorrädern und drei Autos waren die Reifen ohne die erforderliche Profiltiefe.

Sieben Biker hatten Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen oder eine nicht zugelassene Auspuffanlage montiert. Drei Biker fielen auf, da die Bremse an ihren Zweirädern erhebliche Mängel aufwies. Die Weiterfahrt musste vier Motorradfahrern untersagt werden. Vier Autofahrer waren nicht angeschnallt und fünf mitfahrende Kinder waren nicht vorschriftsmäßig gesichert.

Ein Autofahrer zeigt den Polizisten den Mittelfinger

Ein Autofahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen. Er hatte beim Passieren der Geschwindigkeitsmessung seine Hupe betätigt, den Arm mit ausgestrecktem Mittelfinger aus dem Fahrerfenster gehalten und die an der Messstelle eingesetzten Beamten beleidigt.

Zur gleichen Zeit wurden auch auf der Kreisstraße 4556 zwischen Unterreichenbach und Schellbronn Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dort wurden 20 Motorräder und neun Autos überprüft. An einem Auto wurden erhebliche Mängel festgestellt. Die waren so gravierend, dass das Auto nicht mehr weiter genutzt werden darf.

Wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern fielen zehn Motorradfahrer und acht Autofahrer auf. Sechs Biker und ein Autofahrer müssen mit einer Anzeige rechnen, da sie die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 21 Kilometer pro Stunde überschritten hatten. Einem Autofahrer und vier Motorradfahrern droht zudem ein Fahrverbot, da sie mehr als 40 Kilometer pro Stunde zu schnell waren. Der Spitzenreiter war mit 109 Kilometern pro Stunde gemessen worden.

