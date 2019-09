Ein kleines Pflänzchen mit leider großer Wirkung: Die eingeschleppte "Ambrosie" breitet sich in Karlsruhe aus – zum Leidwesen vieler Allergiker. Schon vier bis fünf Pollen in einem Kubikmeter Luft können die Schleimhäute reizen. Die Stadt Karlsruhe hat sich daher die Bekämpfung der Pflanze zur Aufgabe gemacht – mit dem simpelsten Mittel, das man sich vorstellen kann: Wasser.

Die Ambrosie sieht unscheinbar aus: Keine auffälligen Blüten, keine großen Blätter – also wie jedes andere Unkraut, das in Hülle und Fülle an den Karlsruher Straßen wächst. So leicht sie auch übersehen werden kann, so groß ist das Problem, das sie mit sich bringt. Denn: Ihre Pollen sind hochallergen, um rund ein 15-faches stärker, als andere Gräser.

Noch hat sich die Pflanze nicht über die gesamte Stadt ausgebreitet, sondern kommt bislang nur an einzelnen Stellen vor. "Zum einen im Karlsruher Norden, an der Linkenheimer Allee", sagt Anke Kelber vom Umwelt- und Arbeitsschutz Karlsruhe im Gespräch mit ka-news.de. "Zum anderen gibt es ein kleineres Vorkommen der Ambrosie in Daxlanden."

Um die Ausbreitung der Pflanze zu verhindern, ist die Stadt mit einem speziellen Gerät an der Linkenheimer Landstraße im Einsatz – dem WAVE-System. Es lässt sich wie ein "mobiler Wasserkocher" beschreiben. "Das heiße Wasser zerstört das Eiweiß in der Pflanze und dringt bis zu den Wurzeln vor, damit wird die gesamte Pflanze unschädlich gemacht", erklärt Kelber. Die Vorgehensweise ist komplett chemiefrei. "Es ist, als würde man Salat kochen."

Auf einem Anhänger wird das Wasser erwärmt, anschließend entlang der Straße jede Pflanze einzeln bespritzt und damit unschädlich gemacht. Dieses Vorgehen soll die Auswirkungen auf die restliche Vegetation möglichst gering halten. Es ist eine Sisyphusarbeit, denn: Am Straßenrand der Linkenheimer Landstraße wachsen Ambrosien dicht an dicht.

Die Pollen verbreiten sich rund zwei bis drei Kilometer um den Wachstumsort der Pflanze. "Schon vier bis fünf Pollen in einem Kubikmeter Luft können eine allergische Reaktion hervorrufen – bei anderen Gräsern ist die 15-fache Menge dafür erforderlich", sagt Anke Kelber vom Umwelt und Arbeitsschutz.

Im Video: Wie gefährlich ist die Pflanze für die Gesundheit?

Sogar bei Nicht-Allergikern könnten die Pollen eine Reaktion auslösen. "Die Symptome sind vor allem die Reizung der Schleimhäute, es kann allerdings auch bis hin zum Asthma führen", sagt Susanne Gerner, Fachbereichsleiterin für Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit im Amt für Umwelt, im Gespräch mit ka-news.de.

Ab Juni sind die Pollen in der Luft. Erst die ersten Nächte mit Frost lassen die einjährige Pflanze absterben, vereinzelt wurden in Karlsruhe allerdings bis in den Dezember hinein noch Ambrosien gefunden. Doch auch mit dem ersten Frost ist es nicht getan. Denn die Samen können bis zu 35 Jahre im Boden überleben. Sobald die Fläche offen ist und wenig Konkurrenzvegetation vorhanden ist, kommt die Ambrosie wieder zum Vorschein.

Um das Vorkommen der Ambrosie einzudämmen, ist die Stadt neben dem Einsatz des WAVE-Systems auch auf die Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher angewiesen. Auch heute, am Samstag, 14. September, ist entlang der Linkenheimer Landstraße ein "Zupf-Trupp" unterwegs. Alle Ambrosien, die dort noch am Wegesrand stehen, werden dabei von den Freiwilligen per Hand entfernt.