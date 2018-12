vor 18 Stunden Karlsruhe Eine Viertelmillion Euro Sachschaden: Brand in Lagerhalle am Rheinhafen

Am späten Montagabend brach in einer Lagerhalle am Rheinhafen ein Feuer aus. Bei dem Brand in der Wikingerstraße wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.