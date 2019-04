Umweltbewusste Sportler haben einen Trend aus Schweden für sich entdeckt: Müll aufsammeln beim Joggen - sogenanntes Plogging. Bevorzugt wird die Natur dabei von menschlichen Hinterlassenschaften befreit - dabei handelt es sich meist um Strecken ohne Mülleimer. Doch wie steht es um das Müllbewusstsein der Karlsruher in der Innenstadt, wo Mülleimer vorhanden sind? Leider auch nicht besser...

Auch die Karlsruher Innenstadt könnte durchaus etwas "Plogging" vertragen. Eine Tonne Müll räumt die Stadtreinigung täglich aus den öffentlichen Mülleimern und von den Straßen der Karlsruher Innenstadt und künftig könnte es noch mehr werden.

Gibt es in der Innenstadt zu wenig Mülleimer?

Am Montag war ka-news-Mitarbeiterin Sophia Wagner in Karlsruhe unterwegs und hat sich mit Menschen über "Plogging", Müll und Umweltbewusstsein unterhalten. Angesprochen wurde dabei immer wieder ein vermeintliches Problem: Fehlende beziehungsweise überfüllte Mülleimer in der Innenstadt. So hatte Werner Bauer zum Beispiel das Gefühl, dass die Anzahl an Mülltonnen reduziert worden sei.

Er müsse oft viel zu lange nach einem Abfalleimer suchen, wenn er etwas wegwerfen möchte. Diese seien dann meist schon so überfüllt, dass der Müll bereits großflächig um den Eimer verteilt wäre.

In Karlsruher Innenstadt gibt es 678 Mülleimer

Grund genug, zu diesem Thema bei der Stadt nachzufragen. Was ist dran an zu wenig und zu vollen Mülleimern? "Wir haben insgesamt 678 öffentliche Abfallbehälter unterschiedlicher Größe in der erweiterten Innenstadt stehen", sagt Andreas Bender vom Amt für Abfallwirtschaft (AfA).

Und diese sind gut ausgelastet: Jeden Tag werden etwa 500 Kilogramm Müll in die städtischen Abfallbehältnisse geworfen. Weitere 500 Kilogramm finden sich jeden Tag rund um die Mülleimer auf den Straßen - und werden von den Handtrupps der Stadt händisch aufgesammelt. Eine Tonne Müll am Tag - dies ist mehr als doppelt so viel, als ein Karlsruher durchschnittlich pro Jahr in seinem Privathaushalt produziert.

Unter viel Müll findet sich auch mal viel Skurilles: Neben Sexspielzeugen, Autoschildern und Sparbüchern wurde vor ein paar Jahren eine Geldbombe gefunden, so Nicole Schmidt, Projekt- und Bezirksleiterin Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst. "Dies blieb im Gedächtnis, da die Polizei das Auto mitten auf dem Marktplatz entladen ließ, um es zu durchsuchen."

Nicht zu wenig Eimer, sondern zu wenig Umweltbewusstsein

Zu einer Überfüllung von Mülleimer käme es hingegen nur in seltenen Fällen, so Schmidt. Die öffentlichen Abfallbehälter in der Fußgängerzone und in den angrenzenden Straßen würden bis zu dreimal täglich geleert werden.

Ein größeres Problem sei, dass viele Menschen ihren Müll häufig achtlos auf der Straße zurücklassen oder nicht hinter sich aufräumen, sogenanntes "Littering". Das zeigen auch die Zahlen - es wird täglich so viel "Straßen-Müll" entsorgt, wie sich insgesamt pro Tag in den Mülleimern der Stadt ansammelt. Gerade der Europaplatz kristallisiert sich hier als Brennpunkt beziehungsweise "Müll-Hotspot" heraus.

Kommen bald mehr "smarte" Mülleimer?

Können mehr "smarte" Mülleimer Karlsruhes Straßen sauberer halten? Bereits im Jahr 2017 führten die Stadtwerke Karlsruhe im Zuge der Smart City-Projekte Sensoren ein, die bei den unterirdischen Mülleimern an den Haltestellen in der Stadt regelmäßig die aktuelle Füllhöhe melden und somit eine praktische, bedarfsgerechte Leerung möglich machen.

Bisher werden die Abfallbehälter nach einem an den Bedarf angepassten Plan geleert. Dies geschieht in der Regel drei mal die Woche. Zwei Mülleimer sind bereits mit Melde-Sensoren ausgestattet, künftig sollen es noch mehr werden, so das Amt für Abfallwirtschaft.

"Die Technik einer Füllstandsmessung ist interessant und wird in der Zukunft bestimmt noch ausgeweitet", sagt Schmidt. "Momentan befinden sich zwei Sensoren bei der Straßenreinigung im Einsatz. Durch die wachsende Bevölkerung und neu erschlossene Stadtteile wird auch der Bedarf an Abfallbehältern weiter steigen, was eine Überplanung der Touren und mehr Personal mit sich bringen wird."

AfA rechnet künftig mit mehr Müll

Beim Amt für Abfallwirtschaft rechnet man künftig nicht mit weniger, eher mit mehr Müll und will sich an die neuen Gegebenheiten anpassen. "Alle Bevölkerungsgruppen beanspruchen den öffentlichen Raum mehr und mehr für ihre Bedürfnisse", so Schmidt gegenüber ka-news.

Und weiter: "Man spricht von einer 'Mediterranisierung des öffentlichen Raums'. Hier gilt es, die Zeichen der Zeit zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um eine zunehmende Verschmutzung zu verhindern." Beim AfA setzt man darüber hinaus darauf, schon früh Kinder für das Thema Sauberkeit und Abfallvermeidung zu sensibilisieren.

"Im Bereich der Straßenreinigung und Stadtsauberkeit hat das AfA bereits seit vielen Jahren zwei Aktionen, in denen das bürgerschaftliche Engagement und die Sauberkeit im Vordergrund stehen: Die Dreck-weg-Wochen und Sauberkeitspatenschaften", so Schmidt.

Der Mensch muss umdenken!

Mülleimer hin oder her - jeder kann dazu beitragen, Abfall in der Karlsruher Innenstadt zu reduzieren. Indem man auf die Verpackungen achtet - beispielsweise den Kaffee im wiederverwertbaren Trinkgefäß anstelle des To-Go-Becher zu nehmen.

Weitere Möglichkeiten sind unverpackt einzukaufen, wiederverwertbare Taschen für Einkäufe wie Brot selbst mitzubringen. Und wenn es doch nicht anders geht: Zumindest den Müll in den städtischen Eimer zu werfen.

Nachfüllbare Kugelschreiber, Stofftaschentücher statt Papiertaschentücher, Vesperdose statt Brotpapier - die Stadt Karlsruhe hat einige Tipps und Tricks, wie man überflüssigen Müll erst gar nicht entstehen lässt. Mehr Informationen gibt es unter https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/abfall/abfallvermeidung.

Mehr zu den Dreck-weg-Wochen unter https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/abfall/sauberes_karlsruhe/dreckwegwochen.de und zu den Sauberkeitswochen unter https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/abfall/sauberes_karlsruhe