Eine Französin in Karlsruhe: Wie viel französische Kultur ist in der Fächerstadt zu finden?

Das französische Lebensgefühl mit "Savoir vivre" und "Laissez-faire" ist in Karlsruhe kein Fremdwort - oder doch? Frankreich ist keine 20 Kilometer entfernt und so rühmt man sich in der grenznahen Fächerstadt, dass die schönen Seiten des französischen Lebensstils auch in Karlsruhe deutlich spürbar seien. "Vraiment?", fragte sich Anne Picot, unsere französische Mitarbeiterin und machte sich auf Spurensuche. In ihrer Serie nimmt sie augenzwinkernd Lebensart, Feinkost und Organisationen unter die Lupe - und spart auch keine Klischees aus. Dazu gehören natürlich nicht nur die klassischen Produkte, sondern auch die Menschen, die etwas französische Kultur nach Karlsruhe bringen.

Französische Produkte - die gibt es in Karlsruhe. Das konnte ich bereits zum Beispiel beim Käse oder den Backwaren feststellen. Aber gibt es auch Menschen, die nicht nur das französische Essen lieben, sondern auch die Lebensart in sich tragen?

So viele Vereine und Programme...

Ich nehme mir für einen weiteren Teil meiner Mini-Reportage vor, der französischen Gemeinschaft in Karlsruhe auf die Spur zu kommen. Wie sieht sie aus? Engagieren sich viele Franzosen aktiv für die Förderung der französischen Kultur oder für den Austausch zwischen beiden Ländern?

Schon nach kurzer Recherche stelle ich fest: Der Austausch zwischen Karlsruhe und dem Nachbarland scheint ziemlich eng und intensiv. Es gibt sogar eine französische Partnerstadt: Nancy. Allein hier findet offensichtlich regelmäßiger Austausch auf politischer und wirtschaftlicher Ebene statt.

In Karlsruhe gibt es viele Vereine, die sich mit dem Austausch beschäftigen: Beispielsweise der deutsch-französische Freundeskreis, das deutsch-französische Forum, der Eurodistrikt Pamina und viele mehr. Hinzu kommen Schüler-, Auszubildenden- und Studentenaustauschprogramme. So viele Vereine und Programme... da findet sich schon ganz schön viel französische Kultur. Ich beschließe, mich auf den künstlerischen Aspekt zu konzentrieren: Wo findet sich Frankreich im kulturellen Alltag der Karlsruherinnen und Karlsruher?

Zu Besuch im Deutsch-Französischen Kulturzentrum

Schnell habe ich einen Anlaufpunkt gefunden, wo ich glaube, die Antwort auf meine Fragen zu finden: In der Postgalerie in der Kaiserstraße sitzt die Stiftung "Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe"- also frei übersetzt das "Deutsch-Französische Kulturzentrum Karlsruhe".

Der Eingang zu diesem Kulturzentrum ist eher unscheinbar: Nur ein Schild neben der Tür, auf dem auch für andere Firmen geworben wird, weist auf die Stiftung hin. Über eine Treppe gelange ich in die dritte Etage und werde schon von Marlène Rigler empfangen. Sie ist die Stiftungsvorständin. Sie führt mich durch einen engen Flur voller Regale mit französischen Büchern - soweit so gut - in ihr Büro.

"En français ou en allemand?" fragt sie mich sofort und augenblicklich freue ich mich noch mehr auf das anstehende Gespräch. Natürlich unterhalten wir uns auf französisch. In einem perfekten Französisch erzählt sie mir von ihrer Laufbahn: Sie ist in Österreich mit einem französischen Vater aufgewachsen. Von Anfang an hat sie mit zwei Sprachen und Kulturen gelebt. Nach Karlsruhe kam sie erst im März 2017. Davor hat sie in mehreren Kulturinstitutionen und -stiftungen in Paris, München, Wien und Brüssel gearbeitet.

Ein deutsch-französisch-europäisches Projekt

Nun steht sie dem Centre Culturel Franco-Allemand vor. Dort werden auf unter anderem Französisch-Kurse angeboten. Zusätzlich werden kulturelle Veranstaltungen organisiert. Dabei steht ein Bezug zu Frankreich im Mittelpunkt.

Dabei soll es inhaltlich nicht nur um das nahe Ostfrankreich gehen: Marlène Rigler will Karlsruhe mit allen französischsprachigen Ländern verknüpfen, "nicht nur mit dem Elsass, wie es früher war". Gerade beschäftigt sie sich zum Beispiel damit, einen Austausch mit Künstler aus Marokko und Algerien herzustellen. Sie will ein europäisches Projekt auf die Beine stellen: "Die EU ist vor allem eine wirtschaftliche Kooperation, ihr fehlt ein kulturelles Projekt. Da möchte ich ansetzen."

"Die Schwierigkeit: Deutsche und Franzosen anzusprechen"

Ein entsprechendes Publikum gibt es in der Stadt: "Die Bürgerinnen und Bürger sind über Frankreich gut informiert und sehr aktiv", so Rigler. Die Veranstaltungen selbst finden oft nicht nur in den Räumen der Stiftung statt, "sondern in anderen kulturellen Niederlassungen wie zum Beispiel beim Zentrum für Kunst und Medien (ZKM)." Dort vermischt sich das deutsch-französische Publikum dann oft mit anderen Interessierten. "Eigentlich weiß oft ein Großteil des Publikums nicht, dass es bei einem Event des Centre Culturel ist", sagt mir Rigler und schmunzelt.

Die größte Herausforderung für die Stiftungsvorständin ist es, "Programme zu finden, die sowohl Franzosen als auch Deutschen ansprechen." Dabei achte sie auf ein Gleichgewicht zwischen Veranstaltungen auf deutscher und französischer Sprache, so Rigler. Im Zweifelsfall wird ein Übersetzer mit ins Boot geholt.

Was macht die Arbeit in Karlsruhe so schön?

Was macht die Arbeit in Karlsruhe so schön? "Es ist nicht so schwer, die Leute hier für Frankreich zu begeistern. Wenn wir Finanzierungen suchen, zum Beispiel: Unternehmen und Banken lassen sich einfacher als in anderen Orten überzeugen, Geld für die französische Kultur zu spenden. Außerdem war jeder Karlsruher Jugendliche schon mal in Frankreich - wenn auch nur zum Einkaufen. Da sie alle schon in Frankreich waren, können wir die Neugierde schnell wecken."

Aber die Nähe zur französischen Grenze ist nicht der einzige Grund, welcher Marlène Rigler begeistert: Karlsruhe sei auch eine sehr gute Kulturstadt, in der die Arbeit ganz angenehm sei. "Das Zentrum für Kunst und Medien ist ein weltweit bekanntes Museum. Und abgesehen davon ist die Zusammenarbeit mit allen Vereinen, Museen und Theatern besonders motivierend."

Hintergrund

Die Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe ist eine kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts, die in Karlsruhe ein französisches Kulturzentrum in der Postgalerie unterhält. Dort finden Französisch-Sprachkurse, Kulturveranstaltungen und regelmäßige Ausstellungen statt. Die Stiftung möchte die deutsch-französischen Beziehungen vertiefen und die Beziehungen zwischen deutschen und französischen Wissenschaftlern, Künstlern, Wirtschaftsleuten und Bildungsinstitutionen fördern.



Die kommende Veranstaltung des Kulturzentrums findet vom 28. September bis 26. Oktober statt: In den Räumen des Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe stellt die französische Künstlerin Pola Sperber ihre Skulpturen aus.

