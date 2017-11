Einbruchsserie in Karlsuhe: Diebe erbeuten in mehreren Fällen Bargeld

Gleich dreimal stiegen Diebe in der vergangenen Nacht im Karlsruher Stadtgebiet in fremde Gebäude ein und gingen auf Beutezug. Doch nicht in allen Fällen waren die "Langfinger" erfolgreich.

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Bistro in Durlach eingebrochen und haben dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, hätten die Täter nach ersten Erkenntnissen vor 4 Uhr eine Hintertür zu einer Gaststätte aufgehebelt. Die Gaststätte liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Seboldstraße.

Innerhalb des Lokals hätten die Diebe dann gewaltsam zwei Geldspielautomaten geöffnet und so das darin enthaltene Bargeld erbeutet. Personen, die zu dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 zu melden.

Fotogeschäft in Kaiserstraße auch betroffen

Auch in einem Fotogeschäft in der östlichen Kaiserstraße haben in der Nacht zum Donnerstag Diebe zugeschlagen. Wie die Polizei bekannt gibt, wurde aus der Kasse des Fotogeschäftes Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. "Der oder die Täter haben in der Zeit zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe eingeschlagen und gelangten so in die Innenräume", teilt die Polizei mit.

Die Polizei hofft, dass in diesem Zusammenhang möglicherweise Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 zu melden.

Diebe in der Südweststadt gehen leer aus

"Glück im Unglück" hatte allerdings ein Wohnungseigentümer in der Karlsruher Südweststadt. Ohne Beute mussten die Diebe aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus flüchten. Nach ersten Feststellungen der Polizei drangen die Einbrecher am Mittwochabend zwischen kurz vor 17 Uhr und 19 Uhr über die Terrassentür in eine Wohnung in der Hedwig-Kettler-Straße ein.

Vermutlich durch den Wohnungseigentümer, der nach Hause kam, wurden die Diebe bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten unerkannt über das Schlafzimmer, so die Polizei. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise von Personen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Zeugen können sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/939-4411 melden.