vor 3 Stunden Karlsruhe Einbruch in Karlsruher Autohaus: Diebe bauen BMW auseinander

Das Navigationsgerät, Teile der Klimaanlage und weitere Fahrzeugteile haben Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Auto ausgebaut. Der Diebstahl in einem Autohaus wurde am nächsten Morgen festgestellt.