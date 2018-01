Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet in der Nacht, wie Einbrecher gerade zu Gange waren und medizinische Geräte fortschafften. Mit einem Teil der Beute konnten sie fliehen, anderes Diebesgut ließen sie stehen und flüchteten.

Nur einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Diebe weniger Beute machen konnten, als sie sich wahrscheinlich erhofft hatten. Er beobachtete in der Nacht auf Mittwoch, gegen 1.45 Uhr, wie mehrere Personen in der Augenklinik in der Durlacher Gritznerstraße zu Gange waren. Eine der Personen lud gerade einen Koffer in einen weißen Sprinter. Als sie dann den Zeugen bemerkte, flüchtete sie mit einem weiteren Einbrecher. Weitere Tatverdächtige machten sich zu Fuß aus dem Staub.

Eine alarmierte Streife stellte fest, dass die Einbrecher einen Teil des Diebesgut zwar bereitgestellt hatten, wegen ihrer überhasteten Flucht zurücklassen mussten. Zutritt zu der Augenklinik verschafften sich die Täter über ein Oberlichtfenster. Dort hatten sie medizinische Geräte abmontiert und mitgenommen.

Wer Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Durlach unter der Nummer 0721/49070 zu melden.