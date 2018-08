Am Donnerstagvormittag fand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt ein Einbruch statt. Eine Bewohnerin des Hauses traf dann im Treppenhaus auf die beiden Täter, die schnell die Flucht ergriffen.

Am helllichten Tag hat in der Karlsruher Seldeneckstraße ein Einbruch stattgefunden: Gegen 11 Uhr seien am Donnerstag zwei Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen. Im Treppenhaus wurden die beiden Männer von einer Zeugin ertappt.

Die Täter rannten an der Bewohnerin vorbei und verletzten sie dabei wohl unbeabsichtigt leicht an der Hand und am Kopf. Zudem verloren sie ihre Beute. Stehlen wollten sie Schmuck und persönliche Gegenstände. Eine Fahndung der Polizei brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Daher werden nun weiteren Zeugen gesucht, welche die Männer gesehen haben. Die Täter sollen zwischen 18 und 25 Jahren alt sein und eine dunkle Haut haben. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise werden unter 0721/666-5555 angenommen.