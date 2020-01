Mit 12.000 Besuchern gehört das Rock of Ages zu den bekanntesten Metal-Festivals in der Nähe. Zudem ist es auch noch familienfreundlich - kleine Rocker dürfen bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres für Umme rein. Dazu gibt es sonntags ein breites Programm für Familien mit Hüpfburg, Kinderschminken etc.

Wann?: 31. Juli bis 2. August 2020

Wo?: 72108 Rottenburg am Neckar

Tickets: Wer noch sparen möchte, kauft sich am besten jetzt schon mal die Frühbuchertickets für 119 Euro. Camping kostet dann nochmal 25 Euro drauf, Juniors von 11 bis 14 Jahren zahlen für das Festivalticket die Hälfte. Es gibt außerdem Tagestickets für 70 Euro.

Line-Up: Cinderella's Tom Keifer, Eclipse, Suzi Quatro, The New Roses, ...

Camping: ja (Autocamping möglich)