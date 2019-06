vor 59 Minuten Karlsruhe Ein Open-Air-Fest von Studenten für (nicht nur) Studenten: Das Parkplatzfest feiert 40-jähriges Jubiläum

Das alljährliche Parkplatzfest steht wieder vor der Tür: Am Freitag, 28 Juni, verwandelt sich der Platz zwischen den Studentenwohnheimen in der Willy-Andreas-Allee zum 40. Mal in einen Konzert- und Festplatz. Von den Bewohnern der Wohnheime organisiert, erwartet die Besucher ein studentisches Flair mit Speisen, Getränken und bunten Festständen.