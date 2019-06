vor 6 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe/Rust Ein Jahr nach dem Brand im Europa-Park: "Piraten in Batavia" kommen frühestens 2020 - warum die Vorfreude trotzdem ungebrochen ist

Das Fahrgeschäft "Die Piraten in Batavia" im Europa-Park in Rust war ein Highlight für die ganze Familie - die Betonung liegt auf "war", denn bei einem heftigen Brand vor rund einem Jahr wurde die beliebte Attraktion zerstört. Inzwischen werden die "Piraten" wieder nach altem Vorbild aufgebaut. Allerdings müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden: Mit der Eröffnung rechnet der Europa-Park erst 2020. Die Vorfreude von "Piraten in Batavia"-Liebhaber Christian Haupt kann das aber dennoch nicht trüben.