Die Bürgerbewegung Pulse of Europe (PoE) in Karlsruhe zieht nach über einem Jahr Bestehen Bilanz und lädt deshalb am Sonntag, 29. April, um 16 Uhr in das Neue Ständehaus zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Das Thema: Die Geschichte und Perspektiven der Bürgerbewegung.