Am Mittwoch startet der deutsche Astronaut Alexander Gerst für sechs Monate ins All - als Kommandeur der Internationalen Raumstation ISS. Bekannt wurde der Gerst durch seine Social-Media-Aktivitäten: Regelmäßig postete und Videos aus dem Weltall. Das will er auch bei seiner anstehenden "Horizons"-Mission erneut machen. Die Fans freuen sich auf "Astro-Alex" - und in Karlsruhe ist man natürlich besonders stolz auf den ehemaligen Studenten.

Wenn Alexander Gerst am Mittwoch, 6. Juni, zu seiner zweiten Raumfahrt-Mission ("Horizons") aufbricht, werden bestimmt auch in Karlsruhe viele Menschen gespannt vor dem Fernseher sitzen. Denn der 42-jährige ESA-Astronaut studierte unter anderem in der Fächerstadt Geophysik - an der Vorgänger-Uni des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

Dort freut man sich, dass ein ehemaliger Student so erfolgreich in der Raumfahrt-Wissenschaft arbeitet und heute zu seiner zweiten Mission ins All fliegt, äußert man sich am KIT auf Nachfrage von ka-news.

Doch nicht nur Gersts ehemalige Weggefährten am KIT sind stolz auf "ihren" Astro-Alex, wie sich der Raumfahrer selbst auf seinen Social Media-Profilen nennt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel drückt ihm die Daumen und wünscht gutes Gelingen auf der Internationalen Raumstation ISS.

Für "Astro-Alex" ist es bereits die zweite Reise ins Weltall: Am 28. Mai 2014 startete er als Bordingenieur in seiner wissenschaftlichen "Blue Dot"-Mission für sechs Monate auf die ISS. Bekannt wurde Gerst durch seine Aktivität auf den Socia-Media-Kanälen Facebook, Instagram und Twitter - regelmäßig schickte er während seiner Mission Impressionen aus dem Weltraum.

Start live im TV, Facebook und Twitter

Auch in seiner anstehenden Mission will Gerst wieder zahlreiche Bilder aus dem Weltraum senden - natürlich darf da auch die Live-Übertragung des Starts nicht fehlen. Um kurz nach 13 Uhr deutscher Zeit soll die Rakete ins All starten.

Im TV gibt es den Start von Gersts Rakete ebenfalls live zu sehen: Die Fernsehsender Welt, n-tv und ARD-Alpha wollen ab 12.30 Uhr vom Start berichten.

Wie sich Gerst vor dem Start der neuen Mission fühlt, erzählte er seinen Fans auf Facebook: In einem Posting berichtet er von letzten Vorbereitungsmaßnahmen und anstehenden wissenschaftlichen Experimenten auf der Raumstation.

Gerst fliegt zusammen mit Sergej Prokopjew (Russland) und Serena Auñón-Chancellor (Amerika) zur ISS, wo sie gemeinsam forschen und experimentieren.

Etwa 6.000 Trainingsstunden hat Gerst zur Vorbereitung auf die Weltraum-Mission "Horizons" absolviert, um perfekt auf alle Szenarien hoch über der Erde vorbereitet zu sein.

Auf 408 Kilometern über der Erde befindet sich für sechs Monate das neue Wohnzimmer von Alexander Gerst. Mit einer Geschwindigkeit von über 27.000 Kilometer bewegt sich die Raumstation in ihrer Umlaufbahn und umfliegt die Erde so in etwas mehr als 90 Minuten. Die Raumstation ISS, die seit 1998 ausgebaut wird, dient für wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit, um so weitere Erkenntnisse über die Bedingungen im Weltall zu erlangen.

Dabei wird "Astro-Alex" in diesem Jahr eine besondere Aufgabe zu Teil: Er wird als erster Deutscher überhaupt das Kommando auf der Internationalen Raumstation haben. Bei der Mission sollen mehrere Experimente von europäischen Universitäten und Instituten durchgeführt werden.

Er wird in unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten wie Biologie, Medizin, Materialwissenschaften oder Physik forschen wie sich bestimmte Prozesse in der Schwerelosigkeit verhalten.