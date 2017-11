E-Ladesäulen in Karlsruhe: Werden sie bald auch in Neubauten integriert?

Sollen Auflademöglichkeiten für Elektro-Fahrzeuge für Neubauten verpflichtend werden? Die Grünen-Fraktion des Karlsruher Gemeinderats wollte in einer Anfrage wissen, ob das auch für Karlsruhe möglich ist.

Die Europäische Union (EU) diskutiert bereits seit Längerem über die verpflichtende Installation von Auflademöglichkeiten für Elektroautos bei Neubauten. Nach dem Entwurf für ein Energieeffizienzpaket der EU sollten Einfamilienhäuser und andere kleinere Gebäude mindestens eine entsprechende Vorverkabelung aufweisen. Bei Neubauten mit mehreren Parkplätzen sollte jeder zehnte Parkplatz mit einer festen Ladestation ausgerüstet sein. Dafür ist auch eine einfache Haushaltssteckdose als Lademöglichkeit ausreichend.

Mit ihrer Anfrage an die Stadt will die Grünen-Fraktion wissen, welche rechtlichen Handhaben der Stadt Karlsruhe für bauliche Vorgaben zur Verfügung stehen und inwiefern diese Möglichkeit für neue Tiefgaragen und Parkhäuser bestehen. Außerdem wollten die Grünen wissen, wie die Stadt Karlsruhe den möglichen Nutzen zur Förderung der Elektromobilität sowie die möglichen Kosten für Bauträger bewertet.

Gesetz bietet keine rechtliche Grundlage

"In der Landesbauordnung gibt es keine Forderung dieser Art, daher habe man auch keine rechtlichen Möglichkeiten beim Neubau privater Gebäude mit Garagen eine Steckdose zu verlangen", so die Stadt in ihrer Stellungnahme. Die Stadt Karlsruhe habe lediglich bei ihren eigenen Tiefgaragen oder Parkhäusern die Möglichkeit, auf freiwilligem Wege Steckdosen herzustellen. Allerdings gelte auch hier keine gesetzliche Verordnung, so dass eine rechtliche Forderung möglich wäre.

Die Kosten für die Installation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge hängen laut Stadtverwaltung von mehreren Faktoren ab. Etwa von der Infrastruktur, bei der Faktoren wie die Stärke des vorhandenen Stromanschlusses oder die Entfernung des Versorgungspunktes eine wichtige Rolle spielen.

Ein anderer Faktor sei die Geschwindigkeit des Ladevorgangs, also ob man mittels einer Haushaltssteckdose oder per Schnell-Ladestation Energie tankt. Ein exakter Investitionsbetrag lasse sich auf Grund dieser Faktoren für die Realisierung einer Lademöglichkeit nicht nennen, so die Stadt. Der Investitionsbetrag kann zwischen 100 und mehreren 1.000 Euro variieren.

Die Stadt kann sich vorstellen, dass die Bauträger künftig mehr Lademöglichkeiten berücksichtigen werden, sobald dies von den Nutzern gewünscht wird. Derzeit sei die Nachfrage noch zurückhaltend.

Ladestationen in Karlsruhe

Wie ist Karlsruhe aktuell mit Ladesäulen für E-Autos ausgestattet? Nach Auskunft der Stadtwerke stehen 40 Ladestationen, die Strom aus erneuerbaren Energien liefern, im gesamten Karlsruher Stadtgebiet. Darunter sechs neue Ladesäulen, die in Kürze ans Stromnetz gehen sollen.

Zwei Ladesäulen gibt es zudem für das Aufladen von Pedelecs.Während sich 18 Ladestationen in Tiefgaragen oder Parkhäusern befinden, sind weitere 18 Ladesäulen im öffentlichen Straßenraum verteilt. Zwei befinden sich etwas außerhalb, auf dem Messegelände.

Hier gibt es eine Übersicht mit Ladestationen im Karlsruher Stadtgebiet

