E-Bike-Diebe in Karlsruhe: Unbekannte stehlen 15 teure Räder

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Diebe ein Fahrradgeschäft in Karlsruhe bestohlen. Dabei seien Räder im Wert von rund 35.000 Euro entwendet worden.

In der Nacht auf Donnerstag sind Diebe in ein Zweiradgeschäft in der Karlsruher Pulverhausstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde dafür die Tür zum Geschäft aufgebrochen. Anschließend hätten die Diebe insgesamt 15 E-Bikes im Wert von rund 35.000 Euro gestohlen. Weiter vermutete die Polizei, dass die Einbrecher ein größeres Fahrzeug oder Lastwagen zum Abtransport der Räder genutzt haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südstadt, 0721/939-4411 in Verbindung zu setzen.