Wer von der Autobahn kommt und nach Durlach möchte, fährt über die Durlacher Allee in die ehemalige Residenzstadt. Doch der Empfang ist alles anders als einladend. Das sagt der Ortschaftsrat schon seit Jahren. Nun steht das Thema im Karlsruher Rathaus auf der Tagesordnung.

Der Ortseingang über die Durlacher Allee ist vielen Durlachern ein Dorn im Auge – wird doch der Bereich rund um die Haltestelle "Auer Straße", den Bahnhof und die Kreuzung Durlacher Allee, Ernst-Friedrich, Pforzheimer und Pfinztalstraße gemeinhin als nicht besonders schön oder einladend empfunden.

Auch im Durlacher Ortschaftsrat gab und gibt es seit vielen Jahren immer wieder Ideen und Vorschläge, wie man diesen Teil Durlachs ansprechender gestalten kann. Ein Kunstwerk auf dem Kreuzungsplatz, den die Durlacher liebevoll ihren "Stachus" nennen, eine offenere Begrünung und eine freundlichere Beleuchtung der Gegend – nur einige der Anregungen, die die Durlacher in den vergangenen Jahren vorgebracht haben.

Frischekur für den gesamten Bereich gewünscht

Ideal wäre es aus Sicht der Durlacher, diesen Teil der Stadt als Gesamtprojekt betrachten, mit dem großen Schwerpunkt auf der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die in den nächsten Jahren kommen soll, aber auch mit dem Umbau des Postplatzes, der Modernisierung des Gründerzentrums P90 und der Überarbeitung der Kreuzungssituation am "Stachus" selbst. Mit der Ansiedlung von dm und Ikea gewinne gerade dieser westliche Teil Durlachs noch einmal zusätzlich an Bedeutung, müsse dementsprechend repräsentativ und einladend sein.

Und da mittlerweile auch die Planungen für ein "Gesamtkonzept" Durlacher Allee in irgendeiner städtischen Schreibtischschublade gelandet und vergessen worden sind, stellt die FDP am kommenden Dienstag im Gemeinderat die Anfrage: "Sieht die Stadtverwaltung eine Möglichkeit, im Zuge der Umgestaltungen beim Bahnhof-Durlach sowie Bahnhofsvorplatz, auch das Thema 'Aufwertung der Durlacher Ortseinfahrt' zu behandeln?".

Steht ein Zeitplan schon 2018 fest?

Für Durlach als "Mutterstadt" Karlsruhes sei es wünschenswert, diesen Eingang nach Durlach aufzuwerten. Es könnte Straßenbegleitgrün verwendet werden oder gegebenenfalls Mittel für eine Gestaltung aus dem Budget der Planung Bahnhofvorplatz entnommen werden. "Seit vielen Jahren wird vom Ortschaftsrat Durlach immer wieder die Bitte geäußert hier Abhilfe zu schaffen", so die FDP weiter. Man wolle nun mit dieser erneuten Anfrage die Möglichkeiten ausloten, wie hier kostengünstig eine optische Aufwertung erreicht werden kann.

Mit durchaus positiven Ausführungen nimmt die Stadt Stellung zum Antrag der FDP und sagt: "Das Stadtplanungsamt Karlsruhe wird im Rahmen einer vorbereitenden Untersuchung die Sanierungsnotwendigkeit für das Umfeld Bahnhof Durlach prüfen. In diesem Zusammenhang soll der Stadteingang Durlachs mit 'Stachus' und der Pfinztalstraße bis zum Altstadtring mit einbezogen werden."

Das genaue Untersuchungsgebiet werde in den kommenden Wochen erarbeitet. Es ist geplant, die Abgrenzung sowie Prozess und Zeitplan Anfang 2018 im Ortschaftsrat Durlach vorzustellen. Auch ein Maßnahmenkonzept werde im Rahmen der Untersuchung mit erstellt.