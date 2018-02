In der Karlsruher waren am Dienstag drei besonders dreiste Taschendiebe unterwegs: In einem Lokal klauten sie Geldbeutel aus einer Jacke heraus.

In einem Lokal in der Karlsruher Karl-Friedrich-Straße wurde am Dienstagnachmittag ein 55 Jahre alter Mann beklaut. Wie die Polizei mitteilt, setzte sich gegen 14 Uhr einer der drei Diebe an den Nachbartisch des Opfers. In einem unbeobachteten Moment nahm er die Geldbörse aus der Jackentasche des Gastes, die über die Stuhllehne hing. Der Täter übergab den Geldbeutel an zwei weitere Unbekannte, die das Bargeld entnahmen. Als sie den Geldbeutel wieder zurück in die Jacke stecken wollten, wurden sie allerdings ertappt.

Die beiden ergriffen sofort die Flucht, wurden aber von zwei Mitarbeiten der Gaststätte verfolgt. Auf ihrer Flucht in Richtung der Kriegsstraße rempelten sie einen Passanten an, der zu Boden fiel. Die Verfolger konnten einem der Diebe noch die Jacke runterreißen, bevor die beiden unerkannt entkamen. Der dritte Mann konnte derweil unerkannt aus dem Lokal flüchten.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Diebstahl und beschreibt die Täter wie folgt: Der Haupttäter wird als etwa 30 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte ein südländisches Aussehen und dunkle kurze Haare. Er trug eine braune Jacke und eine Sonnenbrille. Alle drei Männer sprachen französisch miteinander. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Nummer 0721/6663311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe in Verbindung setzen.