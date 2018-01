Dreiste Graffiti-Sprayer haben am frühen Freitagmorgen auf ihrer Flucht vor einem Sicherheitsmitarbeiter einen Zeugen mit einer Farbdose besprüht.

Zwei unbekannte Jugendliche hatten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 2 Uhr sowohl in der Kaiserstraße als auch im Durchgang zum Passagenhof verschiedenen Gebäudeteile, Fenster und ein Straßenschild mit silberner sowie blauer Farbe besprüht. Dabei wurde mehrfach der Name "Younes 133" hinterlassen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma verlor die beiden bei seiner Verfolgung im Bereich der Stephanienstraße aus den Augen. Als die beiden an einem 21 Jahre alten Zeugen vorbeirannten, den sie zuvor grundlos beleidigten, besprühte einer der Jugendlichen den Zeugen einer seiner Spraydosen. Dem Mann gelang es noch rechtzeitig, schützend seine Hände vor sein Gesicht zu halten. So wurden lediglich seine Hände, seine Oberbekleidung und sein Mobiltelefon in Mitleidenschaft gezogen.

Die beiden Sprayer entkamen schließlich unerkannt in Richtung Moltkestraße. Den Sachschaden, den die Jugendlichen mit ihren Farbschmierereien anrichteten, schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Sie sollen zwischen 15 und 20 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Die schwarz gekleideten Täter werden mit einem südländischen Aussehen beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Karlsruhe unter 0721/666-3311 entgegen.