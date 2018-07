Ein Dreihornchamäleon sucht seinen Besitzer. Anwohner hatten das ungewöhnliche Haustier am Samstag auf einer Wiese gefunden.

Gegen 10.30 Uhr am Samstag wurde das Haustier auf einer Wiese zwischen Wohnhäusern in der Rhode-Island-Allee gefunden. Da die Anwohner nicht viel mit dem Tierchen anfangen konnten, verständigten sie die Polizei. "Da auch wir nicht besonders erfahren im Umgang mit Chamäleons sind, kam uns ein Pfleger des Naturkundemuseums zur Hilfe", so die Polizei in ihrem Pressebericht.

Der Besitzer des Dreihornchamäleons wird nun gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, gerne telefonisch unter 0721/666 3311, in Verbindung zu setzen