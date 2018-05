Drei Haftbefehle offen: Fingerabdrücke überführen Mann in Karlsruhe

Am Sonntagabend haben Beamte des Bundespolizeireviers Mannheim einen 20-jährigen Mann im Hauptbahnhof Karlsruhe verhaftet. Der Grund: Er wurde zuvor mit insgesamt drei Haftbefehlen gesucht.

Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung berichtet, konnte sich der Mann im Rahmen einer Kontrolle nicht ausweisen und gab keine Personalien an. Zur Feststellung der Identität wurde er zur Dienststelle gebracht. "Durch Überprüfung der Fingerabdrücke konnte die Identität festgestellt werden", heißt im Bericht an die Presse.

Schnell wurde klar: "Gegen den 20-Jährigen lagen zwei Untersuchungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Zwickau wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Zudem wurde er wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 1.920 Euro, ersatzweise 160 Tagen Haft, verurteilt", so die Polizei. Der Mann wird im Laufe des Montags einem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt.