vor 1 Stunde Karlsruhe Drahtesel versus Klein-Lkw: Radfahrer wird bei Kollision in Karlsruhe schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt am Freitagvormittag ein 19-jähriger Radfahrer in Karlsruhe, als er von einem abbiegenden Klein-Lkw gestreift wurde und hierdurch gegen ein Verkehrszeichen stieß. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.