Am Sonntag war wieder ein mit einer Kamera ausgestattetes Polizeiauto auf der A8 unterwegs. Bei der Kontroll-Aktion war unter anderem ein Mann mit über 200, statt der erlaubten 100 km/h unterwegs.

Am Sonntagvormittag haben Polizei-Beamte sieben Raser und Drängler auf der A8 erwischt. Das geht aus einem Pressebericht hervor. "Spitzenreiter war ein 37-jähriger Audifahrer der bei erlaubten 100 km/h mit mehr als 200 km/h und anschließend in einem auf 80 km/h beschränken Streckenabschnitt mit über 190 km/h unterwegs war. Er muss mit einem erheblichen Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen", heißt es im Bericht weiter. Zwei weitere Autofahrer erwartet nun eine Strafe, weil sie beim Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung erwischt wurden.