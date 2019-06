Seit dem 21. Juni ist auch laut Kalender endlich Sommer - und die Temperaturen bestätigen das. In den kommenden Tagen erwarten uns Höchstwerte von bis zu 38 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher schon Hitzewarnungen für die Region ausgegeben. Dabei ist es recht einfach, sich vor der Hitze und den Auswirkungen zu schützen.

Der Sommer ist gerade mal ein paar Tage alt, schon klettern die Temperaturen nach oben: Kein Wunder, zählt Karlsruhe und der Oberrheingraben zu einer der wärmsten Regionen in Deutschlands - mit den wärmsten Sommern in der ganzen Bundesrepublik.

34, 36 oder gar 38 Grad - die unterschiedlichen Vorhersagen, die im Internet zu finden sind, überbieten sich mit ihren Prognosen für die nächsten Tage gegenseitig. Wie warm wird es wirklich? "Ab Montag geht es mit der Temperatur bergauf. Im Laufe der Woche, vor allem an den heißesten Tagen Mittwoch, Donnerstag und Freitag, kann die 36 oder 38 Grad Marke erreicht werden", sagt Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr im Gespräch mit ka-news.

Richtig vor der Hitze schützen

So warm ist es in der Fächerstadt zu dieser Zeit allerdings nur selten. "Wenn die Temperatur noch ein Stück weiter klettert, könnte das in Karlsruhe für den Monat Juni sogar ein Hitze-Allzeitrekord werden", so Mühr weiter. Für einen absoluten Hitze-Rekord müsste das Thermometer allerdings noch etwas höher klettern. Er liegt in der Fächerstadt bei knapp über 40 Grad.

Für die einen sind die hochsommerlichen Temperaturen ein Grund zur Freude, für die anderen eher weniger. Die ächzen unter den hohen Temperaturen, haben Probleme mit der Gesundheit.

Mehr Patienten, vor allem Bauarbeiter

"Wir rechnen mit etwa 10 Prozent mehr Patienten in der Notaufnahme", sagt Johannes Zimmermann, Facharzt für Innere Medizin am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Er ist zudem Oberarzt in der Zentralen Notaufnahme (ZNA). Die meisten Menschen könnten ambulant behandelt werden, nur wenige stationär. "Vor allem ältere Patienten bleiben in der Klinik zur Beobachtung!"

Eine weitere gefährdete Gruppe: Bauarbeiter. Gerade in der Baustellenhauptstadt Karlsruhe gibt es viele davon. "Viele ignorieren die Hitze und die Sonne, cremen sich nicht ein - dazu kommt die körperliche Anstrengung, die kommen dann mit einem Sonnenbrand oder Sonnenstich in die ZNA", sagt der Oberarzt. "Aber auch Sportler haben wir viele. Bei den Alten ist es eher das Problem, dass sie austrocknen, wenn sie keiner an das Glas Wasser erinnert!"

Die häufigsten Symptome sind Kreislaufbeschwerden, Schwindel, Kopfschmerzen bis hin zu einer kurz anhaltenden Bewusstlosigkeit. Aber auch die UV-Strahlung kann gefährlich werden. Zu viel Wärmestrahlung kann zu einer Irritation der Hirnhaut führen, Betroffene klagen über Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Der klassische Sonnenstich.

Viel Wasser, weniger Sport und den Hut nicht vergessen

Man kann sich allerdings gegen die Hitze schützen. "Wer kann, meidet die Mittagssonne, um einen Sonnenstich zu vermeiden, hilft ein Hut mit breiter Krempe", sagt Johannes Zimmermann gegenüber ka-news. "Außerdem sollte man Anstrengungen vermeiden, wer dennoch Sport machen möchte, sollte das in die späten Abendstunden verschieben und mit weniger Ehrgeiz an die Sache gehen - und natürlich sollte jeder genug Wasser trinken!", mahnt der Facharzt für Innere Medizin.

Viel Trinken also ist wichtig. Doch was, wenn kein Getränkemarkt oder der heimische Wasserhahn in der Nähe sind? Da die Fächerstadt über 200 Brunnen hat, viele davon werden auch mit Trinkwasser gespeist, gibt es viele Möglichkeiten, die Wasserflasche wieder zu befüllen. Jedoch sollte der Verbraucher auf die Plakette "Trinkwasser" an den Brunnen achten, nur dann könne das Wasser bedenkenlos getrunken werden.

Vollbildanzeige

Zudem gibt es in der Fächerstadt noch die Initiative Refill. Wer seine leere Flasche wieder mit Wasser auffüllen will, kann das ganz einfach in den Geschäften machen, die bei der Aktion teilnehmen. Waren im Sommer 2018 gerade mal knapp 30 Teilnehmer dabei (siehe Karte), ist die Zahl mittlerweile auf über 45 gestiegen.

Vollbildanzeige

Neben den bekannten Tipps - beispielsweise die direkte Sonne zu meiden und ausreichend Wasser zu trinken - hat Meteorologe Mühr noch einen ganz besondere Empfehlung: "Hoch genug hinaus, denn dort wird es kälter! Wer nur weit genug in die Höhe steigt, kommt um die größte Hitze herum", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Ob dieser Sommer so einer wird wie im vergangenen Jahr? So weit in die Zukunft kann der Karlsruher Wetterexperte Bernhard Mühr noch nicht blicken. Also heißt es Abwarten, ob das nur die Vorboten des Super-Sommers sind oder einmalige Ausreißer.