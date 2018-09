vor 23 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe "Die Sensationsgier hat überhandgenommen!" - Karlsruher Polizei bezeichnet Gaffer-Problem als unlösbar, Ministerium setzt auf neuen Sichtschutz

Sie behindern die Einsatzkräfte und bringen sich dabei selbst in Gefahr: Schaulustige, sogenannte Gaffer. Eine erschreckende, neue Dimension erreichten der Sensationstourismus am Dienstag auf der A5. Hier stiegen über 50 Personen aus ihren Autos, über Leitplanken und spazierten auf der Fahrbahn umher. Die Polizei war in diesem Szenario hilflos: "Wir hatten nicht genug Kollegen vor Ort. Wer soll die Schaulustigen also daran hindern?", sagt sie im Gespräch mit ka-news. Gaffer scheinen zu einem schier unlösbaren Problem zu werden.