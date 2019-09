vor 54 Minuten Karlsruhe Die Saison neigt sich dem Ende entgegen: Schlossgartenbahn fährt nur noch am Wochenende und an Feiertagen

Die Schlossgartenbahn reduziert ihre Fahrten in den nun anstehenden kalten Monaten. Ab Montag, 30. September, fährt die historische Bahn nur noch am Wochenende und an Feiertagen durch die Parkanlagen des Schlosses. Das geben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekannt.