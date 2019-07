vor 10 Stunden Stuttgart Die Ruhe vor dem Sturm: Nächste Kaltfront rückt näher - Wetterdienst warnt vor Gewittern

Blitze am Vormittag, Sturm und Starkregen zum Abend: Menschen im Südwesten sollten sich am Freitag vor markantem Wetter in Acht nehmen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Warnung vor starken Gewittern für die Regierungsbezirke Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe heraus. Die Hauptgefahr am Vormittag bestehe vor allem durch Blitzschlag, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag. Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.