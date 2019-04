vor 6 Stunden Lena Kube Karlsruhe Die Demos gegen EU-Urheberrechtsreform gehen auch in Karlsruhe weiter - kann die Reform noch verhindert werden?

In Karlsruhe wird am Samstag, 6. April, erneut gegen das neue Urheberrecht demonstriert. Obwohl sich das Europäische Parlament vor rund zwei Wochen für die Reform ausgesprochen hat, sind die Würfel noch nicht endgültig gefallen: Denn der Rat der Europäischen Union muss am 15. April dem Entwurf noch zustimmen. Können erneute Proteste die Reform noch verhindern?