Die Bahnen sind fertig, der Tunnel noch nicht: "Da sind wir also früher dran" - AVG und VBK nehmen die letzten NET2012-Züge in Betrieb

2011 wurden die ersten Fahrzeuge für die AVG und die VBK bestellt, nun sind die letzten Wägen der georderten 25 Bahnen in Karlsruhe eingetroffen. Und das über ein Jahr bevor der Tunnel unter der Kaiserstraße für die tunneltauglichen Bahnen fertig ist.

Montagmorgen, 10.30 Uhr: Die Sonne scheint und rückt die fünf neuen Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ins rechte Licht. Sie sind die letzten der 25 bestellten Fahrzeuge, die nun auf die Strecke gehen. Damit wächst die Flotte auf über 320 Fahrzeuge, die über die Schienen in Karlsruhe und der Region rollen. Etwa 20 Millionen Kilometer legen die Wagen der AVG pro Jahr zurück. "Wir setzen weiterhin auch auf die Schiene, denn die ist das Rückgrat des ÖPNV", so Alexander Pischon, Geschäftsführer der AVG, im Gespräch mit ka-news.

Neue Bahnen sollen ÖPNV weiter anwachsen lassen

Mit den neuen Bahnen soll auch der ÖPNV weiterhin attraktiver gemacht werden. "Die Wägen haben Klimaanlage, WLAN, Fahrgastinformationen und in einen Wagen passen knapp 250 Fahrgäste. Da wir - gerade in den Hauptzeiten - mit Doppeltraktionen fahren, können wir auf einen Schwung fast 500 Passagiere befördern!"

Was nun aber verwundert: Obwohl die Fahrzeuge erst ab 2011 bestellt wurden - diese Tranche sogar erst 2016 - sind sie nun schon früher fertig als der U-Strab-Tunnel der Kombilösung. "Da sind wir jetzt etwas schneller", sagt Alexander Pischon mit einem Lachen am Rande der Vorstellung der neuen Fahrzeuge. "Wir haben das gut koordiniert bekommen!" Damit liegt die AVG nach eigenen Angaben nun wieder voll im Zeitplan. "In regelmäßigen Abständen kamen die Bahnen bei uns an und jetzt sind alle 75 Bahnen, die wir bestellt haben, auf den Schienen!"

VBK und AVG entwickeln eigenes Fahrzeugmodell

Die fünf neuen NET2012-Fahrzeuge sollen dann, laut AVG-Geschäftsführer Alexander Pischon, mindestens 25 Jahre auf den Schienen unterwegs sein, "manche sogar etwas länger", sagt er. Doch auch für die Zeit danach haben VBK und AVG schon Pläne: Gemeinsam mit anderen Verkehrsbetrieben aus ganz Deutschland entwickeln sie gerade ein eigenes Bahnmodell, die TramTrains. 150 davon wollen die Karlsruher Verkehrsbetriebe dann ab 2020 bestellen, ab 2028 könnten die ersten Fahrzeuge dann auch in der Fächerstadt und der Region unterwegs sein.