vor 2 Stunden Karlsruhe Dicke Luft vor Schulen: Greenpeace Karlsruhe demonstriert gegen Elterntaxis

Am Dienstag demonstrierten Aktivisten der Umweltschutzgruppe Greenpeace vor mehreren Grundschulen in der Fächerstadt gegen die steigende Stickoxidbelastung in Städten.