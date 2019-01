vor 5 Stunden Stuttgart Deutscher Wetterdienst warnt: Am Donnerstag wird es im Südwesten auch tagsüber glatt

Achtung Autofahrer: Nach rutschigen Straßen in der Nacht, bleibt es am Donnerstag auch tagsüber im Südwesten glatt. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Baden-Württemberg mit. Demnach sei wegen überfrierender Nässe auch am Vormittag mit Glätte zu rechnen.